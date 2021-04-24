Китай назвав свій перший марсохід на честь бога вогню

Деталі

Назву першого китайського марсоходу було оголошено на відкритті Дня китайської космонавтики. Церемонія відбулася 24 квітня в місті Нанкін провінції Цзянсу.

Назва марсоходу символізує те, що він дозволить "запалити вогонь космічних досліджень" Китаю і направити людей до продовження досліджень "безмежного зоряного неба і незвіданого Всесвіту".

Марсохід "Чжужун", висота якого 185 см, а вага близько 240 кг, буде проводити дослідження складу поверхні і геологічної будови Марса, а також метеорологічної обстановки на планеті. Термін служби розрахований приблизно на три місяці.

Додамо

У липні минулого року Китай запустив свій перший марсіанський зонд Тяньвень-1 ("Питання до неба") за допомогою найбільшої ракети-носія країни Long March-5.

Основним завданням "Тяньвень-1" стане виявлення можливих ознак життя на планеті Марс.

В кінці березня космічний зонд Тяньвень-1 надіслав два нових знімка Марса. Перший знімок Червоної планети був присланий на Землю в лютому.

Довідково

Чжужун - божество вогню в китайській міфології і китайській народній релігії.

Чжужун з'являвся в найдавніших міфах Китаю. У минулому китайська міфологія вважалася частиною історії, тому про бога вогню можна знайти згадки у праці "Ши цзи" історіографа імперії Хань Сима Цяня. Там він описується як реальна історична особистість, яка обіймала посаду міністра вогню.