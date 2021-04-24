Китай назвав свій перший марсохід на честь бога вогню

ukru
Ексклюзив
10:51 • 54351 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 99864 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 132394 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 173722 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 256569 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186117 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179013 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188548 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155282 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160320 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111772 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125867 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 75094 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 103004 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115724 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 256569 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 203504 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298341 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293431 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 19075 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96227 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100534 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96413 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112615 перегляди
Актуальне
Китай назвав свій перший марсохід на честь бога вогню

Китай назвав свій перший марсохід на честь бога вогню

Київ • УНН

 • 23596 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Перший китайський марсохід отримав назву "Чжужун", він названий на честь бога вогню в стародавній міфології, повідомляє Національне космічне управління КНР, передає CCTV, інформує УНН.

Деталі

Назву першого китайського марсоходу було оголошено на відкритті Дня китайської космонавтики. Церемонія відбулася 24 квітня в місті Нанкін провінції Цзянсу.

Назва марсоходу символізує те, що він дозволить "запалити вогонь космічних досліджень" Китаю і направити людей до продовження досліджень "безмежного зоряного неба і незвіданого Всесвіту".

Марсохід "Чжужун", висота якого 185 см, а вага близько 240 кг, буде проводити дослідження складу поверхні і геологічної будови Марса, а також метеорологічної обстановки на планеті. Термін служби розрахований приблизно на три місяці.

Додамо

У липні минулого року Китай запустив свій перший марсіанський зонд Тяньвень-1 ("Питання до неба") за допомогою найбільшої ракети-носія країни Long March-5.

Основним завданням "Тяньвень-1" стане виявлення можливих ознак життя на планеті Марс.

В кінці березня космічний зонд Тяньвень-1 надіслав два нових знімка Марса. Перший знімок Червоної планети був присланий на Землю в лютому.

Довідково

Чжужун - божество вогню в китайській міфології і китайській народній релігії.

Чжужун з'являвся в найдавніших міфах Китаю. У минулому китайська міфологія вважалася частиною історії, тому про бога вогню можна знайти згадки у праці "Ши цзи" історіографа імперії Хань Сима Цяня. Там він описується як реальна історична особистість, яка обіймала посаду міністра вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами