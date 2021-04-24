Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Первый китайский марсоход получил название "Чжужун", он назван в честь бога огня в древней мифологии, сообщает Национальное космическое управление КНР, передает CCTV, информирует УНН.
Детали
Название первого китайского марсохода было объявлено на открытии Дня китайской космонавтики. Церемония состоялась 24 апреля в городе Нанкин провинции Цзянсу.
Название марсохода символизирует то, что он позволит "зажечь огонь космических исследований" Китая и направить людей к продолжению исследований "безграничного звездного неба и неизведанной Вселенной".
Марсоход "Чжужун", высота которого 185 см, а вес около 240 кг, будет проводить исследования состава поверхности и геологического строения Марса, а также метеорологической обстановки на планете. Срок службы рассчитан примерно на три месяца.
Добавим
В июле прошлого года Китай запустил свой первый марсианский зонд Тяньвень-1 ("Вопросы к небу") с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5.
Основной задачей "Тяньвень-1" станет выявление возможных признаков жизни на планете Марс.
В конце марта космический зонд Тяньвень-1 прислал два новых снимка Марса. Первый снимок Красной планеты был прислан на Землю в феврале.
Справка
Чжужун - божество огня в китайской мифологии и китайской народной религии.
Чжужун появлялся в древнейших мифах Китая. В прошлом китайская мифология считалась частью истории, поэтому о боге огня можно найти упоминания в работе "Ши цзи" историографа империи Хань Сыма Цяня. Там он описывается как реальная историческая личность, которая занимала должность министра огня.