Кишкова інфекція: українські біатлоністи потрапили до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ряд українських біатлоністів отримали отруєння перед стартом у Кубку IBU в Ріднау, повідомляє УНН з посиланням на “UA:Біатлон”.
Серед числа госпіталізованих виявилися: Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко та Катерина Бех. Причиною стала кишкова інфекція.
“У лікарні їх обстежили і зробили необхідні процедури. Наразі з ними все добре. Спортсмени вже навіть провели тренування. Все обійшлося більш-менш — без температури. Як виявилося, з отруєнням до госпіталю потрапили не лише наші біатлоністи, але й представники інших країн, а також туристи. Все-таки були сумнівної якості продукти”, — розповів тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков.
Зазначимо, другий етап Кубку IBU стартуватиме в Ріднау вже 12 грудня.