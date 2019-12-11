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Кишкова інфекція: українські біатлоністи потрапили до лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ряд українських біатлоністів отримали отруєння перед стартом у Кубку IBU в Ріднау, повідомляє УНН з посиланням на “UA:Біатлон”.

Серед числа госпіталізованих виявилися: Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко та Катерина Бех. Причиною стала кишкова інфекція.

“У лікарні їх обстежили і зробили необхідні процедури. Наразі з ними все добре. Спортсмени вже навіть провели тренування. Все обійшлося більш-менш — без температури. Як виявилося, з отруєнням до госпіталю потрапили не лише наші біатлоністи, але й представники інших країн, а також туристи. Все-таки були сумнівної якості продукти”, — розповів тренер жіночої збірної Валерій Лєсніков.

Зазначимо, другий етап Кубку IBU стартуватиме в Ріднау вже 12 грудня.

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