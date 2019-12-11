Кишечная инфекция: Украинские биатлонисты попали в больницу

В числе госпитализированных оказались Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех. Причиной стала кишечная инфекция.

“В больнице их обследовали и сделали необходимые процедуры. Сейчас с ними все хорошо. Спортсмены уже даже провели тренировку. Все обошлось более-менее — без температуры. Как оказалось, с отравлением в госпиталь попали не только наши биатлонисты, но и представители других стран, а также туристы. Все-таки были сомнительного качества продукты”, — рассказал тренер женской сборной Валерий Лесников.

Отметим, второй этап Кубка IBU стартует в Риднау уже 12 декабря.