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Кишечная инфекция: Украинские биатлонисты попали в больницу

Кишечная инфекция: Украинские биатлонисты попали в больницу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ряд украинских биатлонистов получили отравление перед стартом в Кубке IBU в Риднау, сообщает УНН со ссылкой на “UA:Биатлон”.

В числе госпитализированных оказались Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех. Причиной стала кишечная инфекция.

“В больнице их обследовали и сделали необходимые процедуры. Сейчас с ними все хорошо. Спортсмены уже даже провели тренировку. Все обошлось более-менее — без температуры. Как оказалось, с отравлением в госпиталь попали не только наши биатлонисты, но и представители других стран, а также туристы. Все-таки были сомнительного качества продукты”, — рассказал тренер женской сборной Валерий Лесников.

Отметим, второй этап Кубка IBU стартует в Риднау уже 12 декабря.

Украинские Национальные Новости

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