Кириленко виступив за прийняття нового закону про українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Україні після визнання неконституційним так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка потрібно негайно ухвалити новий закон про українську мову. Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Ганебний "закон" калєснічєнка-ківалова скасовано вдруге! Тепер уже і Конституційним судом! Не треба зупинятися - тепер слід приймати новий закон про українську мову! Який нарешті реалізує державний статус української мови, як це і передбачено Конституцією України. Це треба зробити", - зазначив В.Кириленко.
Нагадаємо, 28 лютого Конституційний суд України ухвалив рішення у справі щодо відповідності Конституції України закону "Про засади державної мовної політики", або так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка. При цьому на сайті суду не вказано, яке саме рішення ухвалив КСУ. Водночас, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив на своїй сторінці у Facebook, що закон визнано неконституційним і скасовано.
Справа щодо закону Ківалова-Колісніченка розглядалася КСУ з 17 листопада 2016 року у формі усного слухання.