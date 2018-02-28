Кириленко выступил за принятие нового закона об украинском языке

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54520 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65041 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68075 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104700 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 97830 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104114 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111126 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117036 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134157 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Кириленко выступил за принятие нового закона об украинском языке

Кириленко выступил за принятие нового закона об украинском языке

Киев  •  УНН

 • 10628 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Украине после признания неконституционным так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко нужно немедленно принять новый закон об украинском языке. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Позорный "закон" калесниченка-кивалова отменен во второй раз! Теперь уже и Конституционным судом! Не надо останавливаться - теперь следует принимать новый закон об украинском языке! Который наконец реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено Конституцией Украины. Это надо сделать", - отметил В.Кириленко.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины принял решение по делу о соответствии Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики", или так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко. При этом на сайте суда не указано, какое именно решение принял КСУ. В то же время, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил на своей странице в Facebook, что закон признан неконституционным и отменен.

Дело по закону Кивалова-Колесниченко рассматривалась КСУ с 17 ноября 2016 года в форме устного слушания.

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