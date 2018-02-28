Кириленко выступил за принятие нового закона об украинском языке

"Позорный "закон" калесниченка-кивалова отменен во второй раз! Теперь уже и Конституционным судом! Не надо останавливаться - теперь следует принимать новый закон об украинском языке! Который наконец реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено Конституцией Украины. Это надо сделать", - отметил В.Кириленко.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины принял решение по делу о соответствии Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики", или так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко. При этом на сайте суда не указано, какое именно решение принял КСУ. В то же время, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил на своей странице в Facebook, что закон признан неконституционным и отменен.

Дело по закону Кивалова-Колесниченко рассматривалась КСУ с 17 ноября 2016 года в форме устного слушания.