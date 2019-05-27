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Кирил сподівається, що Зеленський припинить "утиски" віруючих в Україні

Кирил сподівається, що Зеленський припинить "утиски" віруючих в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Патріарх Московський і всієї Русі Кирил сподівається, що Президент України Володимир Зеленський припинить "печерну політику" дискримінації православних українців за належністю до певної православної юрисдикції. Про це він сказав журналістам у понеділок, підбиваючи підсумки свого візиту в Страсбург, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Останні зміни, які відбулися в Україні у зв'язку з обранням нового Президента, звичайно вселяють надію. Я знайомий з думками багатьох православних українців, вони в зв'язку з цим вибором пов'язують позитивні зміни в тому сенсі, що припиниться дискримінація за належністю православних певної православної юрисдикції, що всі матимуть рівні права і, власне кажучи, я поділяю ці ж надії українців в зв'язку з обранням пана Зеленського новим Президентом", - сказав Кирил.

Патріарх РПЦ також висловив сподівання, що "ця печерна політика, абсолютно недопустима не тільки в Європі, я думаю в більшості країн світу, коли добропорядні громадяни дискримінуються, і навіть не за принципом віри, а за принципом приналежності до конкретної релігійної організації, назавжди піде з життя українців".

"Я думаю, що ці надії поділяли і мої співрозмовники, з якими я спілкувався тут, в Страсбурзі", - заявив він.

Кирил зазначив, що тему "утисків" прав прихожан Української православної церкви (МП) доводиться піднімати постійно в силу їх систематичного порушення.

"Я постійно піднімаю тему України, тому що, і особливо тут в Страсбурзі, тому що ця тема прямо стосується прав людини та релігійної свободи. У Європі грубо порушувалися права величезної кількості православних віруючих людей. Я не буду перераховувати всі ці порушення, вони добре відомі, але результатом порушень були реальні страждання цих людей, тільки за те, що вони хотіли залишатися православними і хотіли залишатися членами Російської православної церкви, належачи до своєї української православної громади", - додав він.

Нагадаємо, Кирил зустрівся з генсеком Ради Європи і заявив про повагу.

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