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Киргизстан відкидає причетність свого громадянина

Киргизстан відкидає причетність свого громадянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Киргизстан відкидає причетність свого громадянина до нападу на нічний клуб у Стамбулі, передає УНН з посиланням на ВВС.

Влада Киргизстану заявила, що вони допитали цього чоловіка і виявили, що він не причетний до нападу.

Зображення підозрюваного та знімки його киргизького паспорта раніше поширили в соціальних медіа.

Киргизька влада додала, що не зв'язувалася із турецькими колегами щодо підозрюваного.

У державній реєстраційній службі Киргизстану сказали, що вони почали вивчати справу цього чоловіка після появи інформації у ЗМІ.

Нагадаємо, підозрюваним у нападі на клуб у Стамбулі виявився 28-річний громадянин Киргизстану.

Як повідомляв УНН, вчора турецька поліція опублікувала дві фотографії підозрюваного у нападі на нічний клуб в новорічну ніч та вбивстві 39 осіб.

Українські Національні Новини

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