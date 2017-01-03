Киргизстан відкидає причетність свого громадянина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Киргизстан відкидає причетність свого громадянина до нападу на нічний клуб у Стамбулі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Влада Киргизстану заявила, що вони допитали цього чоловіка і виявили, що він не причетний до нападу.
Зображення підозрюваного та знімки його киргизького паспорта раніше поширили в соціальних медіа.
Киргизька влада додала, що не зв'язувалася із турецькими колегами щодо підозрюваного.
У державній реєстраційній службі Киргизстану сказали, що вони почали вивчати справу цього чоловіка після появи інформації у ЗМІ.
Нагадаємо, підозрюваним у нападі на клуб у Стамбулі виявився 28-річний громадянин Киргизстану.
Як повідомляв УНН, вчора турецька поліція опублікувала дві фотографії підозрюваного у нападі на нічний клуб в новорічну ніч та вбивстві 39 осіб.