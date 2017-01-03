Кыргызстан отвергает причастность своего гражданина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Кыргызстан отвергает причастность своего гражданина к нападению на ночной клуб в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Власть Кыргызстана заявила, что они допросили этого мужчину и обнаружили, что он не причастен к нападению.
Изображение подозреваемого и снимки его киргизского паспорта ранее распространили в социальных медиа.
Киргизская власть добавила, что не связывалась с турецкими коллегами в отношении подозреваемого.
В государственной регистрационной службе Кыргызстана сказали, что они начали изучать дело этого мужчины после появления информации в СМИ.
Напомним, подозреваемым в нападении на клуб в Стамбуле оказался 28-летний гражданин Кыргызстана.
Как сообщал УНН, вчера турецкая полиция опубликовала две фотографии подозреваемого в нападении на ночной клуб в новогоднюю ночь и убийстве 39 человек.