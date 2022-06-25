Кірбі: США зосереджені на тому, щоб Україна могла захищати себе
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Київ може самостійно розпоряджатися військовою допомогою, яка надходить від США. Про це інформує УНН з посиланням на Голос Америки.
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Колишній прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив українській службі “Голосу Америки”, що США “зосереджені на тому, щоб Україна могла й надалі захищати себе та свій суверенітет”.
Кірбі, який нещодавно став координатором зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, заявив, що відколи росія вторглася в Україну 24 лютого, США надали їй допомогу у розмірі близько 6 мільярдів доларів, включаючи військову техніку, таку як реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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“Україна сама визначає, які операції вони проводитимуть. Вони мають право розпоряджатися матеріалами, які вони одержують від США. Тепер вони належать їм. Це українська власність, і вони вирішуватимуть, як її використати”, — заявив Кірбі.
Нагадаємо
За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, перша партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США пообіцяли Україні, вже перебуває в країні, а нещодавно оголошена додаткова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена “до середини липня”.