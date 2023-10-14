Кірбі оцінив прогрес рф у новому наступі як “дуже мізерний”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Новий наступ росіян на Донеччині біля Лимана та Авдіївки не здивував США, адже там впевнені, що Україна відіб'є атаку ворога. Про це під час аудіобрифінгу 13 жовтня заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, пише Голос Америки, передає УНН.
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"Як це було і під час невдалого зимового наступу росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", - повідомив Кірбі.
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Він зазначає, що росія не цінує життя власних солдатів, "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей". Водночас як Україна "ефективно та розумно воює".
"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри, - зауважив Кірбі. - І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним".
Утім американський посадовець нагадує, що подібна атака росіян показує, що США мають продовжувати підтримувати Україну.
"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", - додав Кірбі.
Він запевнив, що США продовжують підтримувати Україну.
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