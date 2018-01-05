Кіпрський суд заморозив 820 млн дол. активів Ахметова

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21635 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 53526 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 68029 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67876 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97908 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72974 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82985 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95728 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88037 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188458 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11437 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4856 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 4196 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 4678 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 10668 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 68029 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188458 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342607 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277170 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386979 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14578 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13369 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67876 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20982 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26074 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Кіпрський суд заморозив 820 млн дол. активів Ахметова

Київ • УНН

 • 15145 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Перед новим роком, 27 грудня, кіпрський суд ухвалив рішення заморозити активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі "Укртелекому". Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає УНН.

Кіпрський суд заморозив 820 млн дол. активів Ахметова

До активів, яким потенційно загрожує замороження, за інформацією видання, може потрапити в тому числі квартира бізнесмена в лондонському Гайд-парку, яка на момент придбання вважалась найдорожчою резиденцією у Великій Британії.

Це рішення виніс окружний суд Нікосії після позову компанії Raga Establishment проти Р.Ахметова та ще 9 компаній. Raga, як зазначається, продала "Укртелеком" Р.Ахметову в 2013 році за 860 млн доларів, але бізнесмен нібито вніс тільки 100 млн доларів вансу і припинив платежі.

За цим рішенням, Р.Ахметов та інші відповідачі мають право вільно розпоряжатись власним майном, доки їх активи становлять щонайменше 820,5 млн доларів США - суму, яку вимагає Raga в позові. Окрім того, про деякі великі транзакції Р.Ахметов має заздалегідь повідомляти Raga Establishment.

Р.Ахметов має право оскаржити заморожування активів до 8 січня поточного року.

Як повідомляв УНН, 92,791% статутного капіталу ВАТ "Укртелеком" було продано на приватизаційному конкурсі в 2011 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09