Кіпрський суд заморозив 820 млн дол. активів Ахметова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Перед новим роком, 27 грудня, кіпрський суд ухвалив рішення заморозити активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі "Укртелекому". Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає УНН.
До активів, яким потенційно загрожує замороження, за інформацією видання, може потрапити в тому числі квартира бізнесмена в лондонському Гайд-парку, яка на момент придбання вважалась найдорожчою резиденцією у Великій Британії.
Це рішення виніс окружний суд Нікосії після позову компанії Raga Establishment проти Р.Ахметова та ще 9 компаній. Raga, як зазначається, продала "Укртелеком" Р.Ахметову в 2013 році за 860 млн доларів, але бізнесмен нібито вніс тільки 100 млн доларів вансу і припинив платежі.
За цим рішенням, Р.Ахметов та інші відповідачі мають право вільно розпоряжатись власним майном, доки їх активи становлять щонайменше 820,5 млн доларів США - суму, яку вимагає Raga в позові. Окрім того, про деякі великі транзакції Р.Ахметов має заздалегідь повідомляти Raga Establishment.
Р.Ахметов має право оскаржити заморожування активів до 8 січня поточного року.
Як повідомляв УНН, 92,791% статутного капіталу ВАТ "Укртелеком" було продано на приватизаційному конкурсі в 2011 році.