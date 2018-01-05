Кипрский суд заморозил 820 млн долл. активов Ахметова

В активы, которым потенциально угрожает замораживание, по информации издания, может попасть в том числе квартира бизнесмена в лондонском Гайд-парке, которая на момент приобретения считалась самой дорогой резиденцией в Великобритании.

Это решение вынес окружной суд Никосии после иска компании Raga Establishment против Р.Ахметова и еще 9 компаний. Raga, как сообщается, продала "Укртелеком" Р.Ахметову в 2013 году за 860 млн долларов, но бизнесмен якобы внес только 100 млн долларов аванса и прекратил платежи.

Согласно решению, Р.Ахметов и другие ответчики имеют право свободно распоряжаться своим имуществом, пока их активы составляют не менее 820,5 млн долларов США - сумму, которую требует Raga в иске. Кроме того, о некоторых крупных транзакциях Р.Ахметов должен заранее сообщать Raga Establishment.

Р.Ахметов имеет право обжаловать замораживание активов до 8 января текущего года.

Как сообщал УНН, 92,791% уставного капитала "Укртелекома" был продан на приватизационном конкурсе в 2011 году.