Кіпр рекомендує вводити вакцини мРНК від COVID-19 особам молодше 50 років

Деталі

Острівна держава раніше не мала вікових обмежень для вакцини AstraZeneca, яку воно використовує з січня. Ця зміна послідувала за повідомленнями про смерть британської жінки, якій щеплення зробили раніше в цьому місяці на Кіпрі.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що передало справу в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Європейські регулюючі органи в сфері лікарських засобів заявили минулого місяця, що існує можливий зв'язок між вакциною і дуже невеликою кількістю випадків утворення тромбів.

Особи, які вже прийняли одноразову дозу уколу Vaxzeveria, повинні отримати другу дозу за умови відсутності серйозних побічних ефектів, таких як тромбоз або тромбоцитопенія, йдеться в заяві міністерства з посиланням на "одностайну думку" наукових консультантів.

Більшість з них пропонували рекомендувати вакцини з мРНК, технологію, використовувану в вакцинах Pfizer/BioNtech і Moderna, для осіб молодше 50 років.

Контекст

У щеплення AstraZeneca використовується нешкідлива, ослаблена версія вірусу застуди шимпанзе для передачі інструкцій з вироблення імунної відповіді і запобігання інфекції.

Влада раніше захищали своє рішення не вводити вікові обмеження для вакцини, кажучи, що людям пропонували кілька щеплень і що вони слідували рекомендаціям EMA.

Але Кіпр замовив значно більше вакцин AstraZeneca. Оскільки інші варіанти швидко закінчувалися, Vaxzevria була єдиною, доступною тисячам людей, які намагалися записатися на прийом на державному порталі вакцин.

Крім того, вакцина AstraZeneca стала єдиним варіантом, доступним приватним лікарям.

Близько 40% населення Кіпру отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а 17% - обидві дози.

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