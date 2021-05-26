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Кипр рекомендует вводить вакцины мРНК от COVID-19 лицам моложе 50 лет

Киев • УНН

 • 13091 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Кипр рекомендовал, чтобы лица моложе 50 лет получили вакцины против COVID-19 так называемой информационной РНК (мРНК), присоединившись к другим странам, как Франция, которые установили возрастные ограничения для прививки AstraZeneca. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Кипр рекомендует вводить вакцины мРНК от COVID-19 лицам моложе 50 лет

Детали

Островное государство ранее не имело возрастных ограничений для вакцины AstraZeneca, которую оно использует с января. Это изменение последовала за сообщениями о смерти британской женщины, которой прививки сделали ранее в этом месяце на Кипре.

Министерство здравоохранения заявило, что передало дело в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Европейские регулирующие органы в сфере лекарственных средств заявили в прошлом месяце, что существует возможная связь между вакциной и очень небольшим количеством случаев образования тромбов.

Лица, которые уже приняли разовую дозу укола Vaxzeveria, должны получить вторую дозу при отсутствии серьезных побочных эффектов, таких как тромбоз или тромбоцитопения, говорится в заявлении министерства со ссылкой на "единодушное мнение" научных консультантов.

Большинство из них предлагали рекомендовать вакцины мРНК, технологию, используемую в вакцинах Pfizer/BioNtech и Moderna, для лиц моложе 50 лет.

Контекст

В прививке AstraZeneca используется безвредная, ослабленная версия вируса простуды шимпанзе для передачи инструкций по выработке иммунного ответа и предотвращения инфекции.

Власти ранее защищали свое решение не вводить возрастные ограничения для вакцины, говоря, что людям предлагали несколько прививок и они следовали рекомендациям EMA.

Но Кипр заказал гораздо больше вакцин AstraZeneca. Поскольку другие варианты быстро заканчивались, Vaxzevria была единственной, доступной тысячам людей, которые пытались записаться на прием на государственном портале вакцин.

Кроме того, вакцина AstraZeneca стала единственным вариантом, доступным частным врачам.

Около 40% населения Кипра получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 17% - обе дозы.

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