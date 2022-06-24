Кіпр підписав контракт на постачання ударних гелікоптерів Airbus
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У п'ятницю Кіпр підписав угоду з Airbus Helicopters про купівлю шести легких ударних гелікоптерів з опціоном ще на шість поставок. Країна прагне позбутися озброєння радянських часів і закупити військову техніку, сумісну з іншими державами-членами Європейського Союзу. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Фінансові деталі під час підписання контракту на гелікоптери H145M не розголошуються. Міністр оборони Кіпру Хараламбос Петрідес заявив, що гелікоптер може працювати вдень і вночі, точно вражати цілі масованою вогневою міццю і може підтримувати наземні операції в ролі збору інформації.
Кіпр намагається продати 11 ударних вертольотів Мі-35 радянської епохи, які він придбав понад 20 років тому, через їхнє застаріле бортове обладнання та високі витрати на технічне обслуговування. Сербія висловила зацікавленість у купівлі вертольотів.
Тим часом влада сепаратистських кіпріотів-турків назвала покупку вертольота «провокацією», що загрожує регіональній стабільності.
Доповнення
Кіпр був розділений за етнічною ознакою 1974 року, коли Туреччина вторглася на територію після державного перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією. Лише Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків у північній третині острова та розмістила там понад 35 000 військовослужбовців.