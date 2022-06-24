Кіпр підписав контракт на постачання ударних гелікоптерів Airbus

Деталі

Фінансові деталі під час підписання контракту на гелікоптери H145M не розголошуються. Міністр оборони Кіпру Хараламбос Петрідес заявив, що гелікоптер може працювати вдень і вночі, точно вражати цілі масованою вогневою міццю і може підтримувати наземні операції в ролі збору інформації.

Кіпр намагається продати 11 ударних вертольотів Мі-35 радянської епохи, які він придбав понад 20 років тому, через їхнє застаріле бортове обладнання та високі витрати на технічне обслуговування. Сербія висловила зацікавленість у купівлі вертольотів.

Тим часом влада сепаратистських кіпріотів-турків назвала покупку вертольота «провокацією», що загрожує регіональній стабільності.

Доповнення

Кіпр був розділений за етнічною ознакою 1974 року, коли Туреччина вторглася на територію після державного перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією. Лише Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків у північній третині острова та розмістила там понад 35 000 військовослужбовців.