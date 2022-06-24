Кипр подписал контракт на поставку ударных вертолетов Airbus

Детали

Финансовые детали при подписании контракта на вертолеты H145M не разглашаются. Министр обороны Кипра Хараламбос Петридес заявил, что вертолет может работать днем и ночью, точно поражать цели массированной огневой мощью и может поддерживать наземные операции в роли сбора информации.

Кипр пытается продать 11 ударных вертолетов Ми-35 советской эпохи, которые он приобрел более 20 лет назад, из-за их устаревшего бортового оборудования и высоких затрат на техническое обслуживание. Сербия выразила заинтересованность в покупке вертолетов.

Тем временем власти сепаратистских киприотов-турков назвали покупку вертолета «провокацией», угрожающей региональной стабильности.

Дополнение

Кипр был разделен по этническому признаку 1974 г, когда Турция вторглась на территорию после государственного переворота, направленного на объединение с Грецией. Только Турция признает декларацию независимости киприотов-турков в северной трети острова и разместила там более 35 000 военнослужащих.