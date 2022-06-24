Кипр подписал контракт на поставку ударных вертолетов Airbus
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В пятницу Кипр подписал соглашение с Airbus Helicopters о покупке шести легких ударных вертолетов с опционом еще на шесть поставок. Страна стремится избавиться от вооружения советских времен и закупить военную технику, совместимую с другими государствами-членами Европейского Союза. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Финансовые детали при подписании контракта на вертолеты H145M не разглашаются. Министр обороны Кипра Хараламбос Петридес заявил, что вертолет может работать днем и ночью, точно поражать цели массированной огневой мощью и может поддерживать наземные операции в роли сбора информации.
Кипр пытается продать 11 ударных вертолетов Ми-35 советской эпохи, которые он приобрел более 20 лет назад, из-за их устаревшего бортового оборудования и высоких затрат на техническое обслуживание. Сербия выразила заинтересованность в покупке вертолетов.
Тем временем власти сепаратистских киприотов-турков назвали покупку вертолета «провокацией», угрожающей региональной стабильности.
Дополнение
Кипр был разделен по этническому признаку 1974 г, когда Турция вторглась на территорию после государственного переворота, направленного на объединение с Грецией. Только Турция признает декларацию независимости киприотов-турков в северной трети острова и разместила там более 35 000 военнослужащих.