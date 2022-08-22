Кіпр має намір купити "Залізний купол" у Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство оборони Кіпру схвалило покупку в Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол" (Iron Dome), повідомляє грецьке видання Kathimerini, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, операцію з продажу було завершено, хоча ні Нікосія, ні Єрусалим публічно не підтвердили продаж.
Дві країни обговорюють угоду з продажу "Залізного купола" як мінімум із початку 2021 року. "Залізний купол" використовуватиметься Кіпром проти потенційних ворожих турецьких дій, включаючи безпілотників, з материка або окупованого Туреччиною Північного Кіпру.
У повідомленні йдеться про те, що з радіусом дії 70 км одна система "Залізного куполу" може покрити весь острів.
Контекст
Кіпр був розділений з 1974 року, коли турецькі війська вторглися у відповідь на спровокований Афінами переворот.
Тільки Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків, а кіпріоти-турки відкидають владу міжнародно визнаного кіпрського уряду над північною третиною острова.
Ізраїль зацікавлений у продажу системи "Залізний купол" за кордон. У звітах останніх років наголошувалося на планах продажу системи іншим країнам, включаючи Україну, ОАЕ, Саудівську Аравію та Азербайджан.
Оскільки Iron Dome є спільним ізраїльсько-американським проектом, продаж третій стороні не може здійснюватись без схвалення обох країн-розробників.
США закупили дві батареї Iron Dome за угодою від 2019 року.
Додамо
Щоб не псувати відносини з росією, Єрусалим переконав США, що Україні передавати систему Iron Dome не варто.