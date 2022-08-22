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Кіпр має намір купити "Залізний купол" у Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство оборони Кіпру схвалило покупку в Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол" (Iron Dome), повідомляє грецьке видання Kathimerini, передає УНН.

Кіпр має намір купити "Залізний купол" у Ізраїлю

Деталі

Згідно з інформацією, операцію з продажу було завершено, хоча ні Нікосія, ні Єрусалим публічно не підтвердили продаж.

Дві країни обговорюють угоду з продажу "Залізного купола" як мінімум із початку 2021 року. "Залізний купол" використовуватиметься Кіпром проти потенційних ворожих турецьких дій, включаючи безпілотників, з материка або окупованого Туреччиною Північного Кіпру.

У повідомленні йдеться про те, що з радіусом дії 70 км одна система "Залізного куполу" може покрити весь острів.

Контекст

Кіпр був розділений з 1974 року, коли турецькі війська вторглися у відповідь на спровокований Афінами переворот.

Тільки Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків, а кіпріоти-турки відкидають владу міжнародно визнаного кіпрського уряду над північною третиною острова.

Ізраїль зацікавлений у продажу системи "Залізний купол" за кордон. У звітах останніх років наголошувалося на планах продажу системи іншим країнам, включаючи Україну, ОАЕ, Саудівську Аравію та Азербайджан.

Оскільки Iron Dome є спільним ізраїльсько-американським проектом, продаж третій стороні не може здійснюватись без схвалення обох країн-розробників.

США закупили дві батареї Iron Dome за угодою від 2019 року.

Додамо

Щоб не псувати відносини з росією, Єрусалим переконав США, що Україні передавати систему Iron Dome не варто.

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