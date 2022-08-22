Кипр намерен купить "Железный купол" в Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Министерство обороны Кипра одобрило покупку у Израиля системы противоракетной обороны "Железный купол" (Iron Dome), сообщает греческое издание Kathimerini, передает УНН.
Детали
Согласно информации, сделка по продаже была завершена, хотя ни Никосия, ни Иерусалим публично не подтвердили продажу.
Две страны обсуждают соглашение по продаже "Железного купола" как минимум с начала 2021 года. "Железный купол" будет использоваться Кипром против потенциальных вражеских турецких действий, включая беспилотников, с материка или оккупированного Турцией Северного Кипра.
В сообщении говорится, что с радиусом действия 70 км одна система "Железного купола" может покрыть весь остров.
Контекст
Кипр был разделен с 1974 года, когда турецкие войска вторглись в ответ на спровоцированный Афинами переворот.
Только Турция признает декларацию независимости киприотов-турков, а киприоты-турки отвергают власть международно признанного кипрского правительства над северной третью острова.
Израиль заинтересован в продаже системы "Железный купол" за границу. В отчетах последних лет отмечалось планы продажи системы другим странам, включая Украину, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Азербайджан.
Поскольку Iron Dome является совместным израильско-американским проектом, продажа третьей стороне не может производиться без одобрения обеих стран-разработчиков.
США закупили две батареи Iron Dome по соглашению от 2019 года.
Добавим
Чтобы не портить отношения с россией, Иерусалим убедил США, что Украине передавать систему Iron Dome не стоит.