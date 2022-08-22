Кипр намерен купить "Железный купол" в Израиля

Детали

Согласно информации, сделка по продаже была завершена, хотя ни Никосия, ни Иерусалим публично не подтвердили продажу.

Две страны обсуждают соглашение по продаже "Железного купола" как минимум с начала 2021 года. "Железный купол" будет использоваться Кипром против потенциальных вражеских турецких действий, включая беспилотников, с материка или оккупированного Турцией Северного Кипра.

В сообщении говорится, что с радиусом действия 70 км одна система "Железного купола" может покрыть весь остров.

Контекст

Кипр был разделен с 1974 года, когда турецкие войска вторглись в ответ на спровоцированный Афинами переворот.

Только Турция признает декларацию независимости киприотов-турков, а киприоты-турки отвергают власть международно признанного кипрского правительства над северной третью острова.

Израиль заинтересован в продаже системы "Железный купол" за границу. В отчетах последних лет отмечалось планы продажи системы другим странам, включая Украину, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Азербайджан.

Поскольку Iron Dome является совместным израильско-американским проектом, продажа третьей стороне не может производиться без одобрения обеих стран-разработчиков.

США закупили две батареи Iron Dome по соглашению от 2019 года.

Добавим

Чтобы не портить отношения с россией, Иерусалим убедил США, что Украине передавать систему Iron Dome не стоит.