Кіпер: з 1 липня почнуть діяти літні заборони на рух вантажівок на Одещині
Київ • УНН
З 1 липня в Одеській області вступає в дію літня заборона на рух вантажного транспорту з 10:00 до 20:00 для великовагових транспортних засобів вагою понад 24 тонни, крім спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин, гуманітарну допомогу, а також транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення із зарезервованим часом перетину кордону.
З 1 липня вступають у силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10:00 до 20:00 години. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
"З метою збереження дорожнього покриття у спекотний час, з 1 липня вступають у силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10:00 до 20:00. З 20:00 до 10:00 рух вантажного транспорту дозволено!" - пише він.
Обмеження руху діятиме на автомобільних дорогах загального користування в межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн.
Виняток - транспорті засоби спеціалізованого призначення та транспорт, що здійснюють перевезення:
- небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці;
- вантажів, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;
- військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, шо використовується для потреб оборони;
- гуманітарної допомоги;
- людей.
"Дозволяється також пересування транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за умови, що водій вантажного автомобіля має заброньоване місце в черзі очікування для перетину державного кордону України для автомобільного сполучення засобами електронної системи ("єЧерга") за два дні до черги очікування на найближчий час", - уточнює Кіпер.
Підприємствам, що займаються перевезенням вантажів рекомендовано звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 96 86.
Консультація здійснюватиметься з понеділка по п’ятницю з 09.00 по 18.00 год. Телефон для отримання перепусток: (095) 656 29 64.