С 1 июля вступают в силу летние запреты на движение грузового транспорта с 10:00 до 20:00 часов. Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"С целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время, с 1 июля вступают в силу летние запреты на движение грузового транспорта с 10:00 до 20:00. С 20:00 до 10:00 движение грузового транспорта разрешено!" - пишет он.

Ограничение движения будет действовать на автомобильных дорогах общего пользования в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.

Исключение - транспортные средства специализированного назначения и транспорт, осуществляющие перевозки:

- опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы;

- грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

- военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны;

- гуманитарной помощи;

- людей.

"Разрешается также передвижение транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов, при условии, что водитель грузового автомобиля имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины для автомобильного сообщения средствами электронной системы ("еЧерга") за два дня до очереди ожидания на ближайшее время", - уточняет Кипер.

Предприятиям, занимающимся перевозкой грузов рекомендуется обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для консультации и дальнейшего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 96 86.

Консультация будет осуществляться с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов. Телефон для получения пропусков: (095) 656 29 64.