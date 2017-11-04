"Кіотська справа": директорку ДП судитимуть за розтрату 4,2 млн грн

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Бердянській прокуратурі завершено слідство у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем службовими особами одного з державних підприємств під час виконання робіт за Кіотським протоколом. Про це повідомили у прокуратурі Запорізької області, передає УНН.

У результаті цього на лаві підсудних опинилась директорка одного з державних підприємств, яку звинувачують у розтраті бюджетних коштів на суму понад 4,2 млн грн під час виконання будівельних робіт на об’єкті "Бердянська спеціалізована школа №16" у місті Бердянськ.

"Громадянці Л. висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо крупних розмірах та вчинені організованою групою). Обвинувальний акт скеровано до Бердянського міськрайонного суду", - повідомили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно чотирьох обвинувачених у справі "кіотських грошей" направили до Солом’янського районного суду міста Києва.

Українські Національні Новини

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