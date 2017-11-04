"Киотское дело": директора ГП будут судить за растрату 4,2 млн грн

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111891 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101806 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104654 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103908 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 89364 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103535 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101956 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141626 просмотра

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"Киотское дело": директора ГП будут судить за растрату 4,2 млн грн

"Киотское дело": директора ГП будут судить за растрату 4,2 млн грн

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Бердянской прокуратуре завершено следствие в уголовном производстве относительно злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из государственных предприятий при выполнении работ по Киотскому протоколу. Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области, передает УНН.

В результате этого на скамье подсудимых оказалась директор одного из государственных предприятий, которую обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму свыше 4,2 млн грн при выполнении строительных работ на объекте "Бердянская специализированная школа №16" в городе Бердянск.

"Гражданке Л. предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и совершенные организованной группой). Обвинительный акт направлен в Бердянский горрайонный суд", - сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, обвинительный акт в отношении четырех обвиняемых в деле "киотских денег" направили в Соломенский районный суд города Киева.

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