"Киотское дело": директора ГП будут судить за растрату 4,2 млн грн
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Бердянской прокуратуре завершено следствие в уголовном производстве относительно злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из государственных предприятий при выполнении работ по Киотскому протоколу. Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области, передает УНН.
В результате этого на скамье подсудимых оказалась директор одного из государственных предприятий, которую обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму свыше 4,2 млн грн при выполнении строительных работ на объекте "Бердянская специализированная школа №16" в городе Бердянск.
"Гражданке Л. предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и совершенные организованной группой). Обвинительный акт направлен в Бердянский горрайонный суд", - сообщили в областной прокуратуре.
Напомним, обвинительный акт в отношении четырех обвиняемых в деле "киотских денег" направили в Соломенский районный суд города Киева.