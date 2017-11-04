"Киотское дело": директора ГП будут судить за растрату 4,2 млн грн

В результате этого на скамье подсудимых оказалась директор одного из государственных предприятий, которую обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму свыше 4,2 млн грн при выполнении строительных работ на объекте "Бердянская специализированная школа №16" в городе Бердянск.

"Гражданке Л. предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и совершенные организованной группой). Обвинительный акт направлен в Бердянский горрайонный суд", - сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, обвинительный акт в отношении четырех обвиняемых в деле "киотских денег" направили в Соломенский районный суд города Киева.