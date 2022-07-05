Кинувся під рейки трамваю: у Кракові під час затримання поліцією помер українець

Деталі

Інцидент стався вранці, 26 червня. Близько п'ятої ранку до чергової частини Кракова надійшло повідомлення про агресивну поведінку людини. Збуджений чоловік лягав на рейки перед трамваєм, що рухався.

Незабаром поліція прибула на місце, та намагалася приборкати чоловіка. Однак під час затримання, той несподівано втратив свідомість.

Поліцейські та водій трамвая почали реанімаційні заходи, пізніше на місце прибула швидка медична допомога. Однак чоловіка врятувати не вдалося, він помер від раптової зупинки серця.

Як стало відомо, померлим виявився 21-річний громадянин України. Під час розтину тіла, ушкоджень, крім тих, які з'явилися в результаті тривалої реанімації, не виявили.

Прокуратура, яка займається розслідуванням справи, чекає на результати аналізів на алкоголь чи психотропні речовин в тілі померлого. Так само триває встановлення всіх обставин, які призвели до смерті українця, в тому числі аналізуються дії співробітників поліції.

Нагадаємо

У Польщі поліція затримала 38-річного українця, який помер за невідомих обставин одразу ж після затримання.