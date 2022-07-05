Бросился под рельсы трамвая: в Кракове во время задержания полицией скончался украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Кракове во время задержания городской полицией скончался 21-летний украинец. Об этом сообщает польское радио RMF 24, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел утром, 26 июня. Около пяти утра в дежурную часть Кракова поступило сообщение об агрессивном поведении человека. Возбужденный мужчина ложился на рельсы перед двигавшимся трамваем.
Вскоре полиция прибыла на место, и пыталась обуздать мужчину. Однако во время задержания тот неожиданно потерял сознание.
Полицейские и водитель трамвая начали реанимационные мероприятия, позже на место прибыла скорая медицинская помощь. Однако мужчину спасти не удалось, он скончался от внезапной остановки сердца.
Как стало известно, умершим оказался 21-летний гражданин Украины. Во время вскрытия тела повреждений, кроме тех, которые появились в результате длительной реанимации, не обнаружили.
Прокуратура, занимающаяся расследованием дела, ожидает результатов анализов на алкоголь или психотропных веществ в теле умершего. Также продолжается установление всех обстоятельств, которые привели к смерти украинца, в том числе анализируются действия сотрудников полиции.
Напомним
В Польше полиция задержала 38-летнего украинца, который умер при неизвестных обстоятельствах сразу после задержания.