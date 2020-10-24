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Кінотеатрам дозволили працювати у "червоній" зоні - Мінкульт

Кінотеатрам дозволили працювати у "червоній" зоні - Мінкульт

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кінотеатрам в Україні дозволили працювати навіть у "червоній" зоні карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Як і в багатьох країнах Європи - тепер і в Україні кінотеатрам дозволено працювати у "червоній" зоні карантину. Відвідувачі тут можуть відчувати себе безпечно - маски, кондиціювання, розсадка через крісло - 50% залу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики та представників мереж кінотеатрів.

"Наразі МКІП вивчає та аналізує ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури у "червоних" зонах - у першу чергу театрів та музеїв. Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів чи вистав, але й дозволить вижити культурним інституціям у період карантину", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, до "червоної" зони карантину віднесено 11 обласних центрів, а саме: Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль.

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