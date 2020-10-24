Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне - Минкульт

"Как и во многих странах Европы - теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно - маски, кондиционирование, рассадка через кресло - 50% зала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министерства культуры и информационной политики и представителей сетей кинотеатров.

"Сейчас МКИП изучает и анализирует ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах - в первую очередь театров и музеев. Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина", - указано в сообщении.

Напомним, в "красную" зону карантина отнесено 11 областных центров, а именно: Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Николаев, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь.