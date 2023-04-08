Кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила про прийом заявок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні відкрито прийом заявок на участь у VI та VII національних кінопреміях “Золота Дзиґа”, пише УНН посиланням на повідомлення Української кіноакадемії.
Деталі
Заявки на участь у конкурсі сьомої кінопремії “Золота Дзиґа” приймаються з 7 до 25 квітня 2023 року. Крім того, подовжено приймання заявок на участь у шостій кінопремії “Золота Дзиґа”, яке розпочалось ще минулого року, але не було завершеним через початок повномасштабного вторгнення. Подати фільм можна до 25 квітня 2023 року.
У 2023 році Українська кіноакадемія вперше вручить національну кінопремію в номінації “Найкращий короткометражний документальний фільм”.
Також на нагороду в номінації “Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)” можуть претендувати режисери повнометражних ігрових та документальних фільмів.
Номінації “Найкращий повнометражний анімаційний фільм” та “Найкращий короткометражний анімаційний фільм” під час VII національної кінопремії “Золота Дзиґа” будуть об’єднані в одну категорію – “Найкращий анімаційний фільм”.
Окрім того, відтепер на премію в номінації “Найкращий серіал” можуть подаватися і документальні серіали.
Нагородження переможців VI та VII кінопремій відбудеться у липні 2023 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі переможці кінопремії "Золота Дзиґа"-2021