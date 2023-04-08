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Кинопремия "Золотая Дзига" объявила о приеме заявок

Кинопремия "Золотая Дзига" объявила о приеме заявок

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине открыт прием заявок на участие в VI и VII национальных кинопремиях “Золотая Дзига”, пишет УНН ссылкой на сообщение Украинской киноакадемии.

Детали

Заявки на участие в конкурсе седьмой кинопремии “Золотая Дзига” принимаются с 7 по 25 апреля 2023 года. Кроме того, продлен прием заявок на участие в шестой кинопремии “Золотая Дзига”, который начался еще в прошлом году, но не был завершен из-за начала полномасштабного вторжения. Подать фильм можно до 25 апреля 2023 года.

В 2023 году Украинская киноакадемия впервые вручит национальную кинопремию в номинации “Лучший короткометражный документальный фильм”.

Также на награду в номинации “Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Г. Ильенко)” могут претендовать режиссеры полнометражных игровых и документальных фильмов.

Номинации “Лучший полнометражный анимационный фильм” и “Лучший короткометражный анимационный фильм” во время VII национальной кинопремии “Золотая Дзига” будут объединены в одну категорию – “Лучший анимационный фильм”.

Кроме того, отныне на премию в номинации “Лучший сериал” могут подаваться и документальные сериалы.

Награждение победителей VI и VII кинопремий состоится в июле 2023 года.

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