Кинопремия "Золотая Дзига" объявила о приеме заявок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине открыт прием заявок на участие в VI и VII национальных кинопремиях “Золотая Дзига”, пишет УНН ссылкой на сообщение Украинской киноакадемии.
Детали
Заявки на участие в конкурсе седьмой кинопремии “Золотая Дзига” принимаются с 7 по 25 апреля 2023 года. Кроме того, продлен прием заявок на участие в шестой кинопремии “Золотая Дзига”, который начался еще в прошлом году, но не был завершен из-за начала полномасштабного вторжения. Подать фильм можно до 25 апреля 2023 года.
В 2023 году Украинская киноакадемия впервые вручит национальную кинопремию в номинации “Лучший короткометражный документальный фильм”.
Также на награду в номинации “Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Г. Ильенко)” могут претендовать режиссеры полнометражных игровых и документальных фильмов.
Номинации “Лучший полнометражный анимационный фильм” и “Лучший короткометражный анимационный фильм” во время VII национальной кинопремии “Золотая Дзига” будут объединены в одну категорию – “Лучший анимационный фильм”.
Кроме того, отныне на премию в номинации “Лучший сериал” могут подаваться и документальные сериалы.
Награждение победителей VI и VII кинопремий состоится в июле 2023 года.
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