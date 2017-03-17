Кінологи із 18 областей України з'їхались на навчання у Хмельницький
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Близько 60 кінологів ДФС, ДСНС, Держприкордонслужби, поліції та інших відомств із 18 областей України сьогодні навчаються на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС у Хмельницькому, передає УНН.
Як розповів кореспонденту УНН заступник начальника Управління кінологічного забезпечення ДСПКЗ ДФС Олександр Виноград, однією з тем підготовки є особливості оперативного дресирування собак-детекторів з використанням клікер-дресирування.
"Інспектори-кінологи Департаменту продемонстрували семінаристам передові європейські методики дресирування собак пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв, тютюнових виробів тощо", - сказав О.Виноград.
Нагадаємо, 8 лютого прикордонники отримали від Норвегії засоби для радіаційної та хімічної безпеки на понад 16 млн грн.