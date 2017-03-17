Кинологи из 18 областей Украины съехались на учения в Хмельницкий

Как рассказал корреспонденту УНН заместитель начальника Управления кинологического обеспечения ГСПКЗ ГФС Александр Виноград, одной из тем подготовки являются особенности оперативной дрессировки собак-детекторов с использованием кликер-дрессировки.

"Инспекторы-кинологи Департамента продемонстрировали семинаристам передовые европейские методики дрессировки собак на поиск наркотических средств, оружия, боеприпасов, табачных изделий и т.д.", - сказал А.Виноград.

Напомним, 8 февраля пограничники получили от Норвегии средства для радиационной и химической безопасности более чем на 16 млн грн.