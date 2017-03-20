Кінофестиваль і форум з прав людини відбулися у Женеві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Женеві пройшов міжнародний кінофестиваль і форум з прав людини з показом найкращих документальних та художніх стрічок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
У кінофестивалі взяли участь стрічки, у яких заторкуються проблеми прав людини.
Найкращим документальним фільмом стала стрічка “The War Show” (“Воєнне шоу”) датського режисера Андреаса Далсґаарда та сирійської режисерки і журналістки Обайди Зитун.
У картині показано “Арабську весну” 2011 року, Обайду Зитун та її друзів. Всі ці люди виступили проти правління Башара Асада, вони виходять на вулиці, аби висловити протест, а також зняти на відео те, що відбувається. Але під час зйомок, рік за роком, зменшується їхня надія на краще майбутнє.
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Робота “Burning Birds” (“Птахи, що палають”) режисера Санджива Пушпакумара зі Шрі-Ланки отримала ґран-прі фестивалю як найкраща художня стрічка.
Події фільму відбуваються у Шрі-Ланці 1989 року, коли країна була охоплена громадянською війною. У центрі сюжету – мати 8 дітей у сільській місцевості. Її чоловіка було заарештовано і вбито місцевими збройними формуваннями за підозрою у диверсійній діяльності.
Як повідомляв УНН, у Києві проходить фестиваль короткометражних фільмів.