Кинофестиваль и форум по правам человека состоялись в Женеве

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49253 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107140 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122541 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181692 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126282 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118431 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106581 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107605 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Кинофестиваль и форум по правам человека состоялись в Женеве

Кинофестиваль и форум по правам человека состоялись в Женеве

Киев  •  УНН

 • 20496 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Женеве прошел международный кинофестиваль и форум по правам человека с показом лучших документальных и художественных лент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

В кинофестивале приняли участие ленты, в которых затрагиваются проблемы прав человека.

Лучшим документальным фильмом стала лента "The War Show" ( "Военное шоу") датского режиссера Андреаса Далсгаарда и сирийской режиссера и журналистки Обайд Зитуна.

В картине показано "Арабскую весну" 2011 года, Обайди Зитуна и ее друзей. Все эти люди выступили против правления Башара Асада, они выходят на улицы, чтобы выразить протест, а также снять на видео то, что происходит. Но во время съемок, год за годом, уменьшается их надежда на лучшее будущее.

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Работа "Burning Birds" ( "Птицы, что горят") режиссера Санджив Пушпакумара из Шри-Ланки получила гран-при фестиваля как лучшая художественная лента.

События фильма происходят в Шри-Ланке в 1989 году, когда страна была охвачена гражданской войной. В центре сюжета - мать 8 детей в сельской местности. Ее муж был арестован и убит местными вооруженными формированиями по подозрению в диверсионной деятельности.

Как сообщал УНН, в Киеве проходит фестиваль короткометражных фильмов .

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