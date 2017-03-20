Кинофестиваль и форум по правам человека состоялись в Женеве

В кинофестивале приняли участие ленты, в которых затрагиваются проблемы прав человека.

Лучшим документальным фильмом стала лента "The War Show" ( "Военное шоу") датского режиссера Андреаса Далсгаарда и сирийской режиссера и журналистки Обайд Зитуна.

В картине показано "Арабскую весну" 2011 года, Обайди Зитуна и ее друзей. Все эти люди выступили против правления Башара Асада, они выходят на улицы, чтобы выразить протест, а также снять на видео то, что происходит. Но во время съемок, год за годом, уменьшается их надежда на лучшее будущее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка получила награду за лучший студенческий фильм на фестивале "Чешский лев"

Работа "Burning Birds" ( "Птицы, что горят") режиссера Санджив Пушпакумара из Шри-Ланки получила гран-при фестиваля как лучшая художественная лента.

События фильма происходят в Шри-Ланке в 1989 году, когда страна была охвачена гражданской войной. В центре сюжета - мать 8 детей в сельской местности. Ее муж был арестован и убит местными вооруженными формированиями по подозрению в диверсионной деятельности.

Как сообщал УНН, в Киеве проходит фестиваль короткометражных фильмов .