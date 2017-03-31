Кінна поліція у Києві патрулюватиме найбільші парки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кінний патруль цього року у столиці чергуватиме на Трухановому острові, у Гідропарку, Голосіївському парку та на Русанівській набережні. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління патрульної поліції у місті Києві Юрій Зозуля, передає УНН.
"Якщо ми говоримо про кавалерію, сьогодні ми маємо 20 коней. Чергування буде здійснюватися в найбільших парках столиці. Це будуть Труханів острів, Гідропарк, Голосіївський парк, Русанівська набережна. Там, де є великі простори лісів, бо найкраще кінне патрулювання здійснювати там", - повідомив Ю.Зозуля.
Нагадаємо, у вересні минулого року у Вінниці відтермінували створення кінного патруля.