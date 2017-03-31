Кінна поліція у Києві патрулюватиме найбільші парки

"Якщо ми говоримо про кавалерію, сьогодні ми маємо 20 коней. Чергування буде здійснюватися в найбільших парках столиці. Це будуть Труханів острів, Гідропарк, Голосіївський парк, Русанівська набережна. Там, де є великі простори лісів, бо найкраще кінне патрулювання здійснювати там", - повідомив Ю.Зозуля.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Вінниці відтермінували створення кінного патруля.