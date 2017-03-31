Конная полиция в Киеве будет патрулировать самые большие парки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47289 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104118 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160065 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118128 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117484 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113086 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104642 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154525 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Конная полиция в Киеве будет патрулировать самые большие парки

Конная полиция в Киеве будет патрулировать самые большие парки

Киев  •  УНН

 • 18207 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Конный патруль этого года в столице будет дежурить на Трухановом острове, в Гидропарке, Голосеевском парке и на Русановской набережной. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля, передает УНН.

"Если мы говорим о кавалерии, сегодня у нас есть 20 лошадей. Патрулирование будет осуществляться в крупнейших парках столицы. Это будут Труханов остров, Гидропарк, Голосеевский парк, Русановская набережная. Там, где есть большие пространства лесов, поскольку лучше конное патрулирование осуществлять там", - сообщил Ю.Зозуля.

Напомним, в сентябре прошлого года в Виннице отложили создание конного патруля.

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