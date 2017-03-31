Конная полиция в Киеве будет патрулировать самые большие парки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Конный патруль этого года в столице будет дежурить на Трухановом острове, в Гидропарке, Голосеевском парке и на Русановской набережной. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля, передает УНН.
"Если мы говорим о кавалерии, сегодня у нас есть 20 лошадей. Патрулирование будет осуществляться в крупнейших парках столицы. Это будут Труханов остров, Гидропарк, Голосеевский парк, Русановская набережная. Там, где есть большие пространства лесов, поскольку лучше конное патрулирование осуществлять там", - сообщил Ю.Зозуля.
Напомним, в сентябре прошлого года в Виннице отложили создание конного патруля.