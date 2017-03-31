Конная полиция в Киеве будет патрулировать самые большие парки

"Если мы говорим о кавалерии, сегодня у нас есть 20 лошадей. Патрулирование будет осуществляться в крупнейших парках столицы. Это будут Труханов остров, Гидропарк, Голосеевский парк, Русановская набережная. Там, где есть большие пространства лесов, поскольку лучше конное патрулирование осуществлять там", - сообщил Ю.Зозуля.

Напомним, в сентябре прошлого года в Виннице отложили создание конного патруля.