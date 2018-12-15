Кінець тижня в Україні буде морозним, захід вкриє снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На заході України завтра очікується сніг, на півдні Одеської області - невеликий дощ, температура повітря вдень по Україні знизиться до 5 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 грудня у західних областях сніг, на півдні Одещини невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
16 грудня у Києві без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° морозу.
Нагадаємо, популярний український курорт засипало снігом.