Конец недели в Украине будет морозным, запад укроет снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На западе Украины завтра ожидается снег, на юге Одесской области - небольшой дождь, температура воздуха днем по Украине снизится до 5 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 декабря в западных областях снег, на юге Одесской области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.
16 декабря в Киеве без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 5-7° мороза, днем 3-5° мороза.
Напомним, популярный украинский курорт засыпало снегом.