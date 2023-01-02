Кім Чен Ин звільнив свого "другого номера" у військовій комісії КНДР

Деталі

Як повідомляється, Пак, заступник голови Центральної військової комісії правлячої Трудової партії та секретар ЦК партії, був замінений Рі Йон Гілем на щорічних зборах комітету минулого тижня, повідомило в неділю офіційне інформаційне агентство KCNA.

Причину заміни не було вказано. Пхеньян регулярно змінює своє керівництво, а партійні збори наприкінці року часто використовуються для оголошення кадрових перестановок та важливих політичних рішень.

Державне телебачення показало Пака, який сидить у першому ряду трибуни з опущеною головою під час зустрічі, тоді як інші учасники підняли руки, щоб проголосувати з кадрових питань. Пізніше його місце виявилося незайнятим.

Він також був відсутній на фотографіях, опублікованих у понеділок офіційним інформаційним агентством KCNA, на фотографіях новорічного візиту Кіма до Кумсусанського Палацу Сонця, де знаходяться тіла його діда та батька, на відміну від жовтня, коли Пак супроводжував Кіма у поїздці в палац.

Доповнення

Центральна військова комісія партії, яку очолює Кім Чен Ин, вважається найвпливовішим військовим органом країни, який ухвалює рішення вище міністерства оборони.

Заміна Пака відбулася, коли Кім закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу, щоб протистояти Сполученим Штатам та Південній Кореї, що є ключем до оборонної стратегії ізольованої країни до 2023 року.