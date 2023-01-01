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Кім Чен Ин пообіцяв створити нову міжконтинентальну балістичну ракету та більше ядерного арсеналу

Кім Чен Ин пообіцяв створити нову міжконтинентальну балістичну ракету та більше ядерного арсеналу

Київ • УНН

 • 567939 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу для протидії загрозам з боку США, пише УНН посилаючись на офіційне інформаційне агентство ЦТАК.

Деталі

На зборах правлячої Робочої партії Кім Чен Ин підкреслив необхідність забезпечення «переважної військової могутності» для захисту свого суверенітету та безпеки.

Зустріч відбулася на тлі транскордонної напруженості у зв'язку із вторгненням північнокорейських безпілотників на південь минулого тижня та серією запусків ракет Півночі, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет.

Кім Чен Ин звинуватив Вашингтон і Сеул у спробі «ізолювати і задушити» Пхеньян за допомогою американських засобів ядерного удару, постійно розгорнутих у Південній Кореї, назвавши це «безпрецедентним в історії людства».

Він пообіцяв розробити ще одну систему міжконтинентальних балістичних ракет, «головним завданням якої є швидкий ядерний контрудар» у рамках плану щодо зміцнення ядерних сил країни, повідомило офіційне інформаційне агентство ЦТАК.

«Ситуація, що склалася, вимагає подвоєння зусиль з нарощування військової могутності переважною більшістю … у відповідь на тривожні військові дії США та інших ворожих сил», — йдеться в повідомленні.

«Наголошую на важливості та необхідності масового виробництва тактичної ядерної зброї та закликаю до експоненційного збільшення ядерного арсеналу країни», — сказав Кім, додавши, що це буде «основним напрямом» ядерної та оборонної стратегії до 2023 року.

У рамках плану країна також запустить свій перший військовий супутник «у найкоротший можливий термін», прискоривши свої зусилля щодо створення супутника-шпигуна, при цьому підготовка до запуску перебуває на завершальній стадії, повідомляє ЦТАК.

Контекст

Міжкорейські відносини тривалий час були напруженими, але вони стали ще більш напруженими після того, як у травні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вступив на посаду, заявивши про жорсткішу лінію щодо Пхеньяну.

Північна Корея запустила безпрецедентну кількість ракет у 2022 році, продовжуючи розробку зброї на тлі припущень, що вона може випробувати ядерну зброю всьоме.

У листопаді Північ також відновила випробування міжконтинентальних балістичних ракет вперше з 2017 року, успішно запустивши нову ракету «Хвасон-17», яка потенційно здатна завдати удару в будь-якій точці Сполучених Штатів.

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