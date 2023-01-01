Ким Чен Ын пообещал создать новую межконтинентальную баллистическую ракету и больше ядерного арсенала

Детали

На собрании правящей Рабочей партии Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечения «подавляющего военного могущества» для защиты своего суверенитета и безопасности.

Встреча состоялась на фоне трансграничной напряженности в связи с вторжением северокорейских беспилотников на юг на прошлой неделе и серией запусков ракет Севера, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

Ким Чен Ын обвинил Вашингтон и Сеул в попытке «изолировать и задушить» Пхеньян с помощью американских средств ядерного удара, постоянно развернутых в Южной Корее, назвав это «беспрецедентным в истории человечества».

Он пообещал разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет, «главной задачей которой является скорый ядерный контрудар» в рамках плана по укреплению ядерных сил страны, сообщило официальное информационное агентство ЦТАК.

«Сложившаяся ситуация требует удвоения усилий по наращиванию военного могущества подавляющим большинством … в ответ на тревожные военные действия США и других враждебных сил», — говорится в сообщении.

«Отмечаю важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и призываю к экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны», — сказал Ким, добавив, что это будет «основным направлением» ядерной и оборонной стратегии в 2023 году.

В рамках плана страна также запустит свой первый военный спутник «в кратчайший возможный срок», ускорив свои усилия по созданию спутника-шпиона, при этом подготовка к запуску находится на завершающей стадии, сообщает ЦТАК.

Контекст

Межкорейские отношения долгое время были напряженными, но они стали еще более напряженными после того, как в мае президент Южной Кореи Юн Сок Йоль вступил в должность, заявив о более жесткой линии относительно Пхеньяна.

Северная Корея запустила беспрецедентное количество ракет в 2022 году, продолжая разработку оружия на фоне предположений, что она может опробовать ядерное оружие в седьмой раз.

В ноябре Север также возобновил испытания межконтинентальных баллистических ракет впервые с 2017 года, успешно запустив новую ракету «Хвасон-17», которая потенциально способна нанести удар в любой точке Соединенных Штатов.