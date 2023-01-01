Ким Чен Ын пообещал создать новую межконтинентальную баллистическую ракету и больше ядерного арсенала
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала для противодействия угрозам со стороны США, пишет УНН, ссылаясь на официальное информационное агентство ЦТАК.
Детали
На собрании правящей Рабочей партии Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечения «подавляющего военного могущества» для защиты своего суверенитета и безопасности.
Встреча состоялась на фоне трансграничной напряженности в связи с вторжением северокорейских беспилотников на юг на прошлой неделе и серией запусков ракет Севера, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.
Ким Чен Ын обвинил Вашингтон и Сеул в попытке «изолировать и задушить» Пхеньян с помощью американских средств ядерного удара, постоянно развернутых в Южной Корее, назвав это «беспрецедентным в истории человечества».
Он пообещал разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет, «главной задачей которой является скорый ядерный контрудар» в рамках плана по укреплению ядерных сил страны, сообщило официальное информационное агентство ЦТАК.
«Сложившаяся ситуация требует удвоения усилий по наращиванию военного могущества подавляющим большинством … в ответ на тревожные военные действия США и других враждебных сил», — говорится в сообщении.
«Отмечаю важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и призываю к экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны», — сказал Ким, добавив, что это будет «основным направлением» ядерной и оборонной стратегии в 2023 году.
В рамках плана страна также запустит свой первый военный спутник «в кратчайший возможный срок», ускорив свои усилия по созданию спутника-шпиона, при этом подготовка к запуску находится на завершающей стадии, сообщает ЦТАК.
Контекст
Межкорейские отношения долгое время были напряженными, но они стали еще более напряженными после того, как в мае президент Южной Кореи Юн Сок Йоль вступил в должность, заявив о более жесткой линии относительно Пхеньяна.
Северная Корея запустила беспрецедентное количество ракет в 2022 году, продолжая разработку оружия на фоне предположений, что она может опробовать ядерное оружие в седьмой раз.
В ноябре Север также возобновил испытания межконтинентальных баллистических ракет впервые с 2017 года, успешно запустив новую ракету «Хвасон-17», которая потенциально способна нанести удар в любой точке Соединенных Штатов.