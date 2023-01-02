Ким Чен Ын уволил своего "второго номера" в военной комиссии КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Северной Корее уволили Пак Чен Чона, второго по влиянию военного чиновника после лидера Ким Чен Ына, со ссылкой на государственные медиа сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Пак, заместитель председателя Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии и секретарь ЦК партии, был заменен Ри Ён Гилем на ежегодном собрании комитета на прошлой неделе, сообщило в воскресенье официальное информационное агентство KCNA.
Причина замены не указана. Пхеньян регулярно меняет свое руководство, а партийное собрание в конце года часто используется для объявления кадровых перестановок и важных политических решений.
Государственное телевидение показало Пака, сидящего в первом ряду трибуны с опущенной головой во время встречи, в то время как другие участники подняли руки, чтобы проголосовать по кадровым вопросам. Позже его место оказалось незанятым.
Он также отсутствовал на фотографиях, опубликованных в понедельник официальным информационным агентством KCNA, на фотографиях новогоднего визита Кима в Кумсусанский Дворец Солнца, где находятся тела его деда и отца, в отличие от октября, когда Пак сопровождал Кима в поездке во дворец.
Дополнение
Центральная военная комиссия партии, возглавляемая Ким Чен Ыном, считается самым влиятельным военным органом страны, принимающим решения выше министерства обороны.
Замена Пака произошла, когда Ким призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала, чтобы противостоять Соединенным Штатам и Южной Корее, что является ключом к оборонной стратегии изолированной страны до 2023 года.