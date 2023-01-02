Ким Чен Ын уволил своего "второго номера" в военной комиссии КНДР

Детали

Как сообщается, Пак, заместитель председателя Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии и секретарь ЦК партии, был заменен Ри Ён Гилем на ежегодном собрании комитета на прошлой неделе, сообщило в воскресенье официальное информационное агентство KCNA.

Причина замены не указана. Пхеньян регулярно меняет свое руководство, а партийное собрание в конце года часто используется для объявления кадровых перестановок и важных политических решений.

Государственное телевидение показало Пака, сидящего в первом ряду трибуны с опущенной головой во время встречи, в то время как другие участники подняли руки, чтобы проголосовать по кадровым вопросам. Позже его место оказалось незанятым.

Он также отсутствовал на фотографиях, опубликованных в понедельник официальным информационным агентством KCNA, на фотографиях новогоднего визита Кима в Кумсусанский Дворец Солнца, где находятся тела его деда и отца, в отличие от октября, когда Пак сопровождал Кима в поездке во дворец.

Дополнение

Центральная военная комиссия партии, возглавляемая Ким Чен Ыном, считается самым влиятельным военным органом страны, принимающим решения выше министерства обороны.

Замена Пака произошла, когда Ким призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала, чтобы противостоять Соединенным Штатам и Южной Корее, что является ключом к оборонной стратегии изолированной страны до 2023 года.