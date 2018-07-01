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Кім Чен Ин приїхав на перевірку військової бази на російській Lada Priora

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КИЇВ. 1 липня. УНН. 30 червня Кім Чен Ин приїхав з перевіркою на військову базу KPA №1524, що знаходиться в провінції Пхенан-Пукто. Судячи з фотографій, опублікованих Yonhap News, лідера КНДР привезли на російському автомобілі Lada Priora, передає УНН.

Дізнатися машину “АвтоВАЗу” нескладно: на фото видно заводські диски і класичний темноболотний колір Lada Priora. Цю модель перестали випускати в травні 2017 року, проте зараз російський виробник представив оновлену версію в новому забарвленні.

Кім Чен Ин на військовій базі поговорив з офіцерами, обговорив виробництво з тростини, вийшов до солдатів і прокотився на моторному човні.

Як повідомляв УНН, розвідувальні служби США на підставі отриманих доказів прийшли до висновку, що КНДР не має наміру в повній мірі відмовлятися від свого ядерного арсеналу і замість цього розглядає способи приховати кількість боєголовок, що знаходяться в її розпорядженні, а також свої військові об’єкти по розробці озброєнь. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в спецслужбах.

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