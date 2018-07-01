Кім Чен Ин приїхав на перевірку військової бази на російській Lada Priora

Дізнатися машину “АвтоВАЗу” нескладно: на фото видно заводські диски і класичний темноболотний колір Lada Priora. Цю модель перестали випускати в травні 2017 року, проте зараз російський виробник представив оновлену версію в новому забарвленні.

Кім Чен Ин на військовій базі поговорив з офіцерами, обговорив виробництво з тростини, вийшов до солдатів і прокотився на моторному човні.

Як повідомляв УНН, розвідувальні служби США на підставі отриманих доказів прийшли до висновку, що КНДР не має наміру в повній мірі відмовлятися від свого ядерного арсеналу і замість цього розглядає способи приховати кількість боєголовок, що знаходяться в її розпорядженні, а також свої військові об’єкти по розробці озброєнь. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в спецслужбах.