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Ким Чен Ын приехал на проверку на военной базы на российской Lada Priora

Ким Чен Ын приехал на проверку на военной базы на российской Lada Priora

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. 30 июня Ким Чен Ын приехал с проверкой на военную базу KPA № 1524, находящуюся в провинции Пхёнан-Пукто. Судя по фотографиям, опубликованным Yonhap News, лидера КНДР привезли на российском автомобили Lada Priora, передает УНН.

Узнать машину “АвтоВАЗа” несложно: на фото видно заводские диски и классический тёмноболотний цвет Lada Priora. Эту модель перестали выпускать в мае 2017 года, однако сейчас российский производитель представил обновлённую версию в новой расцветке.

Ким Чен Ын на военной базе поговорил с офицерами, обсудил производство из тростника, вышел к солдатам и прокатился на моторной лодке.

Как сообщал УНН, разведывательные службы США на основании полученных доказательств пришли к выводу, что КНДР не намерена в полной мере отказываться от своего ядерного арсенала и вместо этого рассматривает способы скрыть количество боеголовок, находящихся в распоряжении, а также свои военные объекты по разработке вооружений. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

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