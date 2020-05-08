Кім Чен Ин написав лист Сі Цзіньпіну

"Голова держради КНДР товариш Кім Чен Ин направив усне особисте послання генеральному секретарю ЦК КПК, голові КНР товаришеві Сі Цзіньпіну у зв'язку з тим, що Китай досяг успіхів у роботі проти епідемії COVID-19", - йдеться у посланні.

Північнокорейський лідер також зазначив у листі, що відносини між обома партіями Кореї і Китаю "лише зміцнилися, долаючи різні випробування і виклики історії".

Крім того, Кім Чен Ин не сумнівається у подальших успіхах Китаю у боротьбі з COVID-19 і бажає у посланні Сі Цзіньпіну міцного здоров'я.

Нагадаємо, що прикордонний пост Південної Кореї у демілітаризованій зоні був обстріляний з боку КНДР.