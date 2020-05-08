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Кім Чен Ин написав лист Сі Цзіньпіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин направив послання китайському колезі Сі Цзіньпіну, в якому привітав його з успіхами у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний вісник Пхеньяна - Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Кім Чен Ин написав лист Сі Цзіньпіну

"Голова держради КНДР товариш Кім Чен Ин направив усне особисте послання генеральному секретарю ЦК КПК, голові КНР товаришеві Сі Цзіньпіну у зв'язку з тим, що Китай досяг успіхів у роботі проти епідемії COVID-19", - йдеться у посланні.

Північнокорейський лідер також зазначив у листі, що відносини між обома партіями Кореї і Китаю "лише зміцнилися, долаючи різні випробування і виклики історії".

Крім того, Кім Чен Ин не сумнівається у подальших успіхах Китаю у боротьбі з COVID-19 і бажає у посланні Сі Цзіньпіну міцного здоров'я.

Нагадаємо, що прикордонний пост Південної Кореї у демілітаризованій зоні був обстріляний з боку КНДР.

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