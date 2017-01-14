Кількість знеструмлених через негоду населених пунктів збільшилась на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. Станом на 10.30 14 січня на Закарпатті через погіршення погодних умов знеструмлено 35 населених пунктів. Про це проінформував на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, повідомляє УНН.
Вранці, за повідомлення ДСНС, таких населених пунктів було 24.
Так, у Воловецькому районі без світла залишається частина райцентру, налипання снігу на лініях електропередач сягнула 10 см. У районній лікарні електроенергію відновили, однак кілька вулиць залишаються знеструмленими. Працюють аварійні бригади, в найближчі години електроенергія має бути відновлена.
У Перечині близько 6.00 через спрацювання автоматики зупинився електропотяг “Сянки — Мукачево”. Аварійні бригади оперативно відновили електропостачання, рух потягу відновлено.
Також Г.Москаль додав, що на серпантині біля смт Воловець застряг рейсовий автобус із пасажирами, на місце направлені рятувальники зі спецтехнікою.
Наразі практично по всій території Закарпатської області продовжує йти мокрий сніг, який часом переходить у дощ. Закарпатська ОДА повторно закликала водіїв бути максимально обережними на дорогах і по можливості утриматися від поїздок у високогір’я.
Як раніше повідомляв УНН, на дорогах державного значення у західних областях обмежили рух вантажівок.