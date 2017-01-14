Количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов увеличилось в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. По состоянию на 10.30 14 января в Закарпатской области из-за ухудшения погодных условий обесточены 35 населенных пунктов. Об этом проинформировал на своем персональном сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщает УНН.
Утром, по сообщению ГосЧС, таких населенных пунктов было 24.
Так, в Воловецком районе без света остается часть райцентра, налипание снега на линиях электропередач достигла 10 см. В районной больницы электроэнергию восстановили, однако несколько улиц остаются обесточенными. Работают аварийные бригады, в ближайшие часы электроэнергия должна быть восстановлена.
В Перечине около 6.00 из-за срабатывания автоматики остановился электропоезд "Сянки - Мукачево". Аварийные бригады оперативно восстановили электроснабжение, движение поезда возобновили.
Также Г.Москаль добавил, что на серпантине возле пгт Воловец застрял рейсовый автобус с пассажирами, на место направлены спасатели со спецтехникой.
Сейчас практически по всей территории Закарпатской области продолжает идти мокрый снег, который иногда переходит в дождь. Закарпатская ОГА повторно призвала водителей быть максимально осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок в высокогорье.
Как ранее сообщал УНН, на дорогах государственного значения в западных областях ограничили движение грузовиков.