Кількість житла в Україні зростає - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Станом на початок 2018 року житловий фонд України становив 984,8 млн кв. м загальної площі, що на 6,9 млн кв. м, вище показника на 1 січня 2017 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє УНН.
На початок року в Україні налічувалося 17 млн квартир, з яких 19,5% становили однокімнатні, 36,6% - двокімнатні, 32,6% - трикімнатні і 11,3% - з чотирма і більше кімнатами. 60,9%, або 599,4 млн кв. м загальної площі житлових приміщень, що знаходилися в міських населених пунктах.
Зазначені показники наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та частини тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі в п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" в 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія в 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.