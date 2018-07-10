Количество жилья в Украине растет – статистика

На начало года в Украине насчитывалось 17 млн квартир, из которых 19,5% составляли однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, 32,6% – трехкомнатные и 11,3% – с четырьмя и более комнатами. 60,9%, или 599,4 млн кв. м общей площади жилых помещений, находившихся в городских населенных пунктах.

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.