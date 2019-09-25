Кількість жертв землетрусу у Пакистані зросла до 25
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який стався 24 вересня у Пакистані, зросла до 25 людей, а кількість постраждалих до понад 500. Про це передає УНН із посиланням на Dunya News.
"Щонайменше 25 людей загинули і понад 500 інших людей отримали тілесні ушкодження під час землетрусу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих чиновників, ситуація повільно повертається до норми, паніка серед людей стихає.
Нагадаємо, раніше було відомо, що кількість загиблих від землетрусу становила 22 людини, ще кілька сотень осіб були травмовані.