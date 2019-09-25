Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 25

"По меньшей мере 25 человек погибли и более 500 других людей получили телесные повреждения во время землетрясения", - говорится в сообщении.

По информации местных чиновников ситуация медленно возвращается к норме, паника среди людей стихает.

Напомним, ранее было известно, что число погибших от землетрясения составляло 22 человека, еще несколько сотен человек были травмированы.